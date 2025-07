Công an TP Cần Thơ thông tin vụ cháu bé bán vé số bị cô ruột đánh giữa đường 30/07/2025 20:33

Chiều 30-7, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi họp với cơ quan báo, đài quý II-2025. Tại đây, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP đã thông tin về một số vụ việc đang được báo chí, dư luận quan tâm.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP, thông tin về một số vụ việc đang được báo chí, dư luận quan tâm. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, đối với vụ bé trai bán vé số dạo bị cô ruột đánh giữa đường, Phó Giám đốc Công an TP cho biết qua xác minh ban đầu, cho thấy bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi) đã có hành vi dùng tay, dùng chân đạp, dùng cây tre đánh vào người cháu NVT (cháu ruột của bà Đời).

"Hành vi này đã trực tiếp xâm hại đến thân thể cháu T, có dấu hiệu của tội hành hạ người khác. Vụ việc này công an xã Mỹ Tú đang làm các thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xử lý” - Đại tá Lê Đức Bảy cho biết thêm.

Như PLO thông tin, chiều 24-7, sau khi bán vé số về, bà Đời ghé quán cà phê để đợi ba cháu bán vé số ở chợ Mỹ Tú về nhưng không thấy. Sau đó, có người điện thoại nói cho bà biết cả ba cháu còn nhiều vé số do bán không hết. Nghe vậy, bà Đời kêu em dâu chở qua chợ Mỹ Tú tìm các cháu, nhưng trên đường đi thì gặp các cháu. Khi bà Đời hỏi ba cháu vì sao không bán mà lại “ôm” vé số, cháu T nói do không bán được. Lập tức, bà Đời nhặt khúc cây dài khoảng 1 mét đánh vào vùng mông cháu T hai cái. Khi cây bị gãy, bà Đ tiếp tục cầm khúc cây gãy đánh vào chân của cháu T nhiều cái. Tiếp đó, bà Đ quay sang đánh cháu khác một cây vào vùng mông, rồi tất cả cùng lên xe về nhà.

Thông tin về vụ xe ô tô tông ba xe máy xảy ra trên cầu Cồn Khương hồi tháng 8-2024 làm một người tử vong, Đại tá Lê Đức Bảy cho biết ngày 15-8-2024, Công an quận Ninh Kiều (đã giải thể) đã khởi tố, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với bị can Tạ Thị Ánh Hoa (58 tuổi) để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn giao thông. Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng cho hay Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra và đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP đề nghị truy tố bị can Hoa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu Cồn Khương làm ba người thương vong xảy ra tháng 8-2024. Ảnh: BT

Trưa 15-8-2024, xe ô tô bốn chỗ BKS 65A-203.XX lưu thông hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ đi về Cồn Khương, khi đến cầu Cồn Khương thì xảy ra va chạm với ba xe máy. Tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe ô tô đang đậu ngược chiều, phía bên phần đường của các xe máy. Hậu quả vụ tai nạn, 3 người bị thương nặng, trong đó 1 người sau đó đã tử vong.

Trả lời câu hỏi của PV PLO về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ liên quan đến việc mua bán kit xét nghiệm PCR COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Hiện vụ án đang được tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định. Khi có kết quả cụ thể Công an TP sẽ thông tin đến báo chí”.