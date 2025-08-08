Nhóm nữ sinh vây đánh bạn ở Cần Thơ đối diện với trách nhiệm pháp lý nào? 08/08/2025 16:55

(PLO)- Theo luật sư, nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn đều chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan chức năng sẽ căn cứ khoản 2 Điều 12 BLHS quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự để xử lý vụ việc...

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip một thiếu nữ 14 tuổi bị một nhóm nữ sinh thay nhau dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh hội đồng ở TP Cần Thơ.

Qua xác minh, chính quyền xã Trần Đề, TP Cần Thơ xác định khoảng 14 giờ ngày 6-8, tại gần khu vực bến tàu thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề - xảy ra vụ một nhóm người đánh một người.

Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, người bị đánh là LNH (14 tuổi), còn nhóm đánh em N có 3 người, gồm: NGH (14 tuổi), LTBN (13 tuổi), NKY (15 tuổi).

Kết quả xác minh ban đầu, nhóm nữ sinh đã dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh em N.

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm nữ sinh đã chặn đường, rồi dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh một nữ sinh khác. Ảnh cắt từ clip

Qua vụ việc, nhiều bạn đọc thắc mắc những nữ sinh tham gia đánh người sẽ bị xử lý ra sao khi cả 3 đều chưa đủ 16 tuổi?

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng hành vi của nhóm nữ sinh ban đầu có dấu hiệu của 1 trong 3 tội danh quy định trong BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đó là tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134 BLHS), tội làm nhục người khác (Điều 155 BLHS) và tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318 BLHS).

Tuy nhiên, do các nữ sinh này chưa đủ 16 tuổi nên căn cứ khoản 2 Điều 12 BLHS quy định “Tuổi chịu trách nhiệm hình sự” để cơ quan chức năng xem xét.

Cụ thể, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 7 năm tù đến 15), tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều của BLHS.

Người dưới 14 tuổi không phải chịu TNHS.

Như vậy, đối với tội làm nhục người khác và tội gây rối trật tự công cộng không thuộc khoản 2 Điều 12 nên các nữ sinh không bị áp dụng chế tài hình sự.

Còn tuỳ thuộc vào thương tích của bị hại cũng như các yếu tố khác mà hành vi của các nữ sinh có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS.

Trong trường hợp chưa đến mức bị xử lý hình sự thì người vi phạm có thể bị xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020, 2025).

Cụ thể, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị xử phạt về vi phạm hành chính do cố ý.

Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi không áp dụng hình thức phạt tiền. Các nữ sinh có thể bị phạt cảnh cáo và có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục...

Nếu người bị đánh yêu cầu bồi thường thiệt hại thì cha mẹ của người chưa đủ 15 tuổi (13 và 14 tuổi) gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Nếu đã đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì người đó phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình (Điều 586 BLDS 2015).

Luật sư Hoan cho rằng cần xem xét cả trách nhiệm của người dùng điện thoại quay clip, rồi đăng lên mạng xã hội.

Nếu người quay và phát tán clip có cùng mục đích như những người đánh hội đồng nữ sinh thì người này có thể là đồng phạm và chịu trách như những người vi phạm (đánh người).

Trường hợp cơ quan chức năng xác định người quay và phát tán clip lên mạng nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân; hoặc kích động bạo lực, tội ác thì có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng, theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).