Công an xác định danh tính nhóm vây đánh cô gái 14 tuổi ở xã Trần Đề 07/08/2025 20:51

(PLO)- Kết quả xác minh bước đầu, do mâu thuẫn cá nhân nhóm chặn đường, rồi dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh một thiếu nữ khác.

Chiều 7-8, UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) có báo cáo vụ một nhóm người vây đánh một người ở giữa đường.

Theo đó, qua xác minh, chính quyền xã Trần Đề xác định khoảng 14 giờ ngày 6-8, tại gần khu vực bến tàu Superdong thuộc ấp Đầu Giồng xảy ra vụ một nhóm người đánh một người. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân.

Do mâu thuẫn cá nhân nhóm ba thiếu nữ đã chặn đường, rồi dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh một thiếu nữ khác. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, người bị đánh là LNH (14 tuổi), còn nhóm đánh em N có ba người, gồm: NGH (14 tuổi), LTBN (13 tuổi), NKY (15 tuổi). Kết quả xác minh ban đầu, nhóm ba thiếu nữ đã dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh em N.

Trong lúc xảy ra vụ việc, có một người khác chưa rõ nhân thân dùng điện thoại quay video, rồi đăng lên mạng xã hội.

Cũng theo UBND xã Trần Đề, chính quyền địa phương đã đến nhà bị hại thăm hỏi, động viên. Đồng thời, đưa em N đến Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề kiểm tra sức khỏe.

“Qua thăm khám, chụp hình, siêu âm, kết quả N bị tổn thương phần mềm, cần nằm viện theo dõi. Địa phương đã hỗ trợ gia đình em N 2 triệu đồng, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn” - báo cáo của UBND xã Trần Đề nêu.

Hiện, vụ việc đang được Công an tiếp tục xác minh làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải một đoạn video thời lượng khoảng 36 giây, ghi lại cảnh một nhóm người vừa chửi thề, la hét và thay nhau dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh một thiếu nữ. Còn bị hại chỉ biết khóc lóc, van xin...

Sau khi đoạn video lan truyền, nhiều người đã bày tỏ bức xúc và mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.