Nhóm phụ nữ vây đánh thiếu nữ giữa đường 07/08/2025 12:17

(PLO)- Thiếu nữ 14 tuổi ở TP Cần Thơ bị nhóm phụ nữ vây đánh hội đồng bằng tay, chân, nón bảo hiểm.

Công an xã Trần Đề, TP Cần Thơ đang xác minh làm rõ vụ nhóm phụ nữ đánh hội đồng 1 thiếu nữ 14 tuổi giữa đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video 36 giây ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ lao vào đánh một thiếu nữ.

Thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm phụ nữ đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Trong video, nhóm 5 phụ nữ chửi thề, la hét và thay nhau dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh nạn nhân, dù thiếu nữ khóc lóc, van xin...

Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 6-8 tại xã Trần Đề, TP Cần Thơ, người bị đánh là N (14 tuổi).

Theo người mẹ của thiếu nữ bị đánh, nhóm phụ nữ đánh con bà là hàng xóm, nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn lời nói trước đó giữa con gái bà và nhóm người phụ nữ trên.

Sáng 7-8, lãnh đạo xã Trần Đề, TP Cần Thơ cho biết đã nắm được vụ việc, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý.

Trước mắt, địa phương sẽ cử cán bộ đến gia đình thăm hỏi và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để thăm khám.