TP Cần Thơ mới mỗi ngày phát sinh hơn 2.300 tấn rác, xử lý như thế nào? 10/08/2025 08:54

(PLO)- TP Cần Thơ mới có 4 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng nhiều công nghệ khác nhau, có nhà máy rất hiện đại nhưng cũng có nơi rất lạc hậu.

Mới đây, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn TP Cần Thơ mới hiện nay có bốn nhà máy xử lý rác.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ báo cáo với đoàn giám sát của Quốc hội. Ảnh: NHẪN NAM

Theo số liệu, địa bàn TP Cần Thơ cũ một ngày phát sinh 677 tấn rác. Trên địa bàn có nhà máy đốt rác phát điện EB Cần Thơ công suất 400 tấn/ngày; nhà máy Minh Thông đốt một ngày 150 tấn rác nhưng chất lượng xử lý của Minh Thông không đạt.

Do đó, TP có hai hướng xử lý. Một là kêu gọi đầu tư giai đoạn 2 của nhà máy EB; hai là, ngành chức năng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp quản lý nhà máy rác Minh Thông cải tiến dây chuyền công nghệ, nếu đạt thì cho tồn tại hoạt động, nếu không đạt thì đóng cửa nhà máy.

Ngoài ra còn có nhà máy đốt rác phát điện Hậu Giang công suất 400 tấn rác/ngày, tuy nhiên lượng rác phát sinh một ngày của Hậu Giang chỉ có 160 tấn.

Ông Chân cho biết, Sở NN&MT đã xin ý kiến TP, di dời bãi rác tại Cái Răng của TP Cần Thơ (cũ) đưa về nhà máy ở Hậu Giang xử lý. Lãnh đạo nhà máy Hậu Giang đã thống nhất sẽ đốt bù thêm 240 tấn/ngày cho đủ công suất.

Sở đã giao Chi cục Môi trường lập dự toán kinh phí, xin chủ trương TP cho tiến hành đấu thầu để thực hiện dự án, trong đó di dời hai bãi rác ở Cái Răng và Ô Môn (khoảng 40.000 tấn). Riêng bãi rác Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cũ) sẽ giải quyết vào giai đoạn sau, khi xử lý xong bãi rác ở Cái Răng và Ô Môn.

Thu gom rác thải sinh hoạt tại TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Riêng nhà máy xử lý chất thải rắn của Sóc Trăng có công suất khoảng 315 tấn/ngày trong khi bình quân một ngày trên địa bàn phát sinh 875 tấn.

“Gọi là nhà máy chứ thật ra công nghệ tại đây rất lạc hậu, chủ yếu phân loại rác rồi xử lý chôn lấp, ủ phân, cái nào tái chế được thì tái chế” – ông Chân cho hay.

Tỉnh Sóc Trăng (cũ-nay là TP Cần Thơ mới) đã xây dựng xong đề án kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện, tối đa 25M ở Sóc Trăng. Ngành chức năng đã làm xong các bước đến giai đoạn định giá để chuẩn bị đấu giá thực hiện dự án thì thực hiện việc sáp nhập tỉnh nên tạm thời ngưng lại. Sắp tới, ngành NN&MT sẽ cho triển khai tiếp kế hoạch này.

“Với bốn nhà máy rác như trên, chúng tôi cơ bản xử lý được lượng rác phát sinh của TP Cần Thơ mới” – ông Chân kết luận.