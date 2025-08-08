Chủ tịch Quốc hội gợi mở doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh 08/08/2025 17:46

Chiều 8-8, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TP

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quan hệ Nhật Bản – Việt Nam là một hình mẫu thành công hợp tác song phương được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử.

Hiện nay cả nước có khoảng 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản và có khoảng 600.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản, lớn thứ hai trong cộng đồng người nước ngoài tại đây.

ĐBSCL được mệnh danh là vựa lúa Việt Nam, chiếm 95% sản lượng xuất khẩu gạo 65% lượng thủy sản nuôi trồng, 70% sản lượng trái cây cho cả nước và xuất khẩu…

Đại học Cần Thơ gắn kết, hợp tác với nhiều trường đại học của Nhật Bản về khoa học, công nghệ, nông nghiệp. Các chuyên gia Nhật Bản giúp Viện Lúa ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ nhân giống lúa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, ĐBSCL tuy có nhiều lợi thế song đây cũng là vùng chịu ảnh hưởng cao bởi biến đổi khí hậu, đối mặt với nguy cơ ngập lụt, xâm nhập mặn; Nguồn lực hạn chế; Tỉ lệ lao động qua đào tạo thấp; Hạ tầng giao thông kết nối kém; Thiếu liên kết vùng…

“Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư chuyển giao công nghệ, chúng tôi hết sức trân trọng các nguồn vốn đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua nguồn ODA” – Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở các định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và vùng ĐBSCL. Trong đó, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh; Tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực…

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và nước có thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình này, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ xác định ĐBSCL đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các sáng kiến như sáng kiến chuyển đổi năng lượng Châu Á, cộng đồng phát thải bằng 0 Châu Á của Nhật Bản sẽ tìm thấy sự đồng hành mạnh mẽ từ ĐBSCL, đặc biệt là trong các dự án năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

“Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn đặt con người là trung tâm, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và cho biết, với những lợi thế hiện nay ông tin tưởng rằng môi trường đầu tư được minh bạch, thủ tục hành chính được đơn giản hóa sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản.

﻿Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu một sản phẩm được trưng bày trong khuôn khổ hội nghị với bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững, góp phần phát triển thịnh vượng hai bên.

“Hội nghị hôm nay không chỉ là cơ hội để kết nối doanh nghiệp mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau vun đắp cho một tương lai bền chặt cùng phát triển” – Chủ tịch Quốc hội nói và bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng lòng quyết tâm, mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vì hòa bình ổn định khu vực.