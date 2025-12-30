Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn giao thông 30/12/2025 20:53

(PLO)- Ê-kíp phẫu thuật do các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã xây dựng phương án can thiệp tối ưu, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân nam bị đa chấn thương phức tạp do tai nạn giao thông.

Ngày 30-12, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông (TNGT), với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trước đó, ngày 28-12 bệnh nhân nam tên NTT (sinh năm 2001, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng đa chấn thương do TNGT.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị nhiều tổn thương nghiêm trọng bao gồm: Gãy 1/3 giữa xương đùi phải, gãy 1/3 giữa xương đòn trái, cùng các tổn thương phức tạp vùng cổ tay phải như gãy mỏm trâm trụ, mỏm trâm quay, gãy xương thuyền và gãy nhiều mảnh nhỏ xương tháp.

Nhận định đây là ca đa chấn thương phức tạp, cần can thiệp phẫu thuật chuyên sâu. Ngày 30-12, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn chuyên môn, đồng thời mời các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Ê-kíp các bác sĩ bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam bị đa chấn thương phức tạp do TNGT. Ảnh: BVCC

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, ê-kíp phẫu thuật do BS.CKII Nguyễn Lê Minh Thống, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Bác sĩ phẫu thuật chính) cùng các bác sĩ của khoa Ngoại tổng hợp, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã xây dựng phương án can thiệp tối ưu, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Kết quả ca mổ diễn ra an toàn, thuận lợi và thành công, các tổn thương xương được xử trí phù hợp, đảm bảo yếu tố giải phẫu và chức năng vận động lâu dài cho người bệnh. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị hậu phẫu tại bệnh viện. Tình trạng sức khỏe ổn định, tiên lượng phục hồi tốt.

BS.CKII Nguyễn Lê Minh Thống, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Đây là trường hợp đa chấn thương với nhiều tổn thương xương phức tạp, đặc biệt ở vùng cổ tay, đòi hỏi xử trí chính xác để đảm bảo phục hồi chức năng vận động lâu dài. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp đã giúp ca mổ diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt.”

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định kết quả của việc hợp tác hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên, cũng như sự chủ động trong công tác hội chẩn, điều trị các ca bệnh khó, phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.