Bí thư Lê Quang Tùng: Khu kinh tế Trần Đề là tương lai của TP Cần Thơ 27/10/2025 14:03

(PLO)- Theo Bí thư Cần Thơ, với các định hướng mới, các trục giao thông kết nối đang triển khai đầu tư, gắn với các tiềm năng mới thì quy hoạch chi tiết của Khu kinh tế Trần Đề phải được nghiên cứu lại.

Ngày 27-10, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Đảng ủy UBND TP về các khu, cụm công nghiệp, các dự án năng lượng trên địa bàn TP.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

9 tháng các DN trong KCN nộp ngân sách hơn 3.000 tỉ

Ông Lê Công Lý, Giám đốc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cho biết, theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được tỉnh/thành phê duyệt, hiện tại thì Ban Quản lý được giao quản lý 41 khu công nghiệp (KCN), 3 cụm công nghiệp, một Trung tâm Điện lực Sông Hậu và một Trung tâm điều hành KCN Sông Hậu, với tổng diện tích là 22.911 ha và một khu kinh tế biển với diện tích 40.000 ha.

Trong đó, đã thành lập 13 KCN (9 khu đang hoạt động), 3 cụm công nghiệp tập trung, một Trung tâm Điện lực Sông Hậu và một Trung tâm điều hành KCN Sông Hậu, với diện tích là 3.036 ha. Còn lại 27 khu đang trong quá trình lập quy hoạch theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Lê Công Lý báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Lũy kế đến tháng 9-2025 có 314 doanh nghiệp (DN) với 381 dự án trong các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Tổng vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký là 10,291 tỉ USD. Trong đó vốn thực hiện là 4,7 tỉ USD, đạt khoảng 46,3% trên tổng vốn đăng ký.

Lũy kế 9 tháng đầu năm các DN trong KCN nộp ngân sách được 3.079 tỉ đồng. Trong đó có một số DN lớn có số nộp ngân sách lớn như Công ty TNHH Bia Sài Gòn Sóc Trăng 688 tỉ đồng, Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 là 456 tỉ đồng, Công ty Dược Hậu Giang là 438 tỉ đồng…

Thu hút nhà đầu tư chất lượng, cao cấp hơn

Kết luận các vấn đề liên quan đến cụm, KCN, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh quá trình làm phải rà soát các khu kinh tế, KCN này, gắn liền với quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, đô thị định hướng, để tạo ra sức hút với nhà đầu tư, người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người dân, nhà đầu tư…

Theo Bí thư Tùng, khu kinh tế Trần Đề trước đây Sóc Trăng cũ đã làm quy hoạch nhưng với các định hướng mới, với các trục giao thông kết nối mà Chính phủ đang triển khai đầu tư, gắn với các tiềm năng mới thì quy hoạch chi tiết của Khu kinh tế Trần Đề phải được nghiên cứu lại. Bí thư Tùng cho rằng phải có nhà tư vấn hàng đầu giúp TP nghiên cứu quy hoạch khu này vì đây là tương lai của TP Cần Thơ, 40.000 ha. Nếu TP quy hoạch tốt ngay từ đầu để tạo sức hút với các nhà đầu tư vào đây thì đây sẽ là một động lực của TP Cần Thơ trong tương lai.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo Bí thư Cần Thơ, TP bị áp lực giá thuê đất trong khu công nghiệp của TP cao hơn so với các địa phương khác, vì vậy phải tính toán kỹ giá thuê tại các địa bàn cũ trước đây, làm sao phải có mức giá hấp dẫn nhà đầu tư nhưng cũng phải hợp lý để thu hút nhà đầu tư chất lượng hơn, cấp cao hơn, như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia hay các nhà đầu tư của Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, có nhiều dự án hiệu quả…

Cạnh đó, ông cũng yêu cầu phải quan tâm hiệu quả sử dụng “mười mấy nghìn hecta” đất các KCN, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn nhà đầu tư có hàm lượng khoa học cao, để có giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích cho thuê hiệu quả.

“TP sẽ phải có cơ chế với các khu kinh tế, KCN này. Để thu hút công nghệ mà TP mong muốn như chip bán dẫn, công nghệ có hàm lượng khoa học công nghệ cao thì phải có cơ chế đặc thù, ưu đãi, cơ chế mạnh mẽ mới thu hút được” – Bí thư Lê Quang Tùng nói.

Đồng thời, với những KCN đã được chấp thuận chủ trương thì TP phải tìm cách giữ chân họ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, cùng họ tìm cách tháo gỡ khó khăn… Trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tốt nhất nhà đầu tư và lợi ích của người dân trong vùng dự án và phải lo tái định cư trước; tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, tạo chủ động cho chính quyền cơ sở…

“Triển khai các KCN là yêu cầu cấp thiết của TP vì tăng trưởng của TP có được hay không chính từ chỗ sản xuất trong các KCN này” – Bí thư Lê Quang Tùng nhấn mạnh, đồng thời chỉ đạo làm sớm cơ sở dữ liệu để quản lý, quản trị các KCN bằng công nghệ số.