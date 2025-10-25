TP Cần Thơ có tân Chánh Văn phòng UBND 25/10/2025 09:04

Ngày 25-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức công bố hội nghị triển khai công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đề, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND TP cho ông Nguyễn Trọng Sơn. Ảnh: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Sơn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nghiên cứu, trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, đáp ứng yêu cầu tham mưu cho thường trực UBND TP.

Trước đó, ngày 24-10, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định ông Nguyễn Quốc Trung, Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ, thôi giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP và các chức danh liên quan. Đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trần Đề, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, sinh năm 1972, quê ở Sóc Trăng (cũ). Ông Sơn bắt đầu sự nghiệp trong ngành giáo dục, đến năm 2004, ông về công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (cũ) và trải qua các vị trí chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng.

Đến năm 2010, ông giữ chức Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngã Năm, sau đó là Phó Chủ tịch UBND Thị xã Ngã Năm; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường 3, Thị xã Ngã Năm.

Từ tháng 7-2017, ông Sơn làm Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Sóc Trăng, rồi Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 7-2025, khi thực hiện sắp xếp bộ máy, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đề, TP Cần Thơ.