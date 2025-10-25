Vụ 2 học sinh bị điện giật tại công viên ở Cần Thơ: Trách nhiệm thuộc về ai? 25/10/2025 12:55

(PLO)- Luật sư cho rằng UBND xã Phong Điền - đơn vị quản lý công viên phải chịu trách nhiệm về an toàn công trình điện và bồi thường thiệt hại cho gia đình 2 học sinh.

Tối 23-10, bé trai NGT (10 tuổi) vào công viên Nguyễn Phương Danh (xã Phong Điền, TP Cần Thơ) khi khu vực này bị ngập sâu do triều cường. Khi đến gần trụ đèn chiếu sáng gần mé sông, em này bị điện giật ngã. Người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khoảng 15 phút sau, dù người dân đã cảnh báo nguy hiểm, hai nam thiếu niên 15 tuổi là LHV và ĐNT vẫn chạy xe máy vào khu vực này và tiếp tục bị điện giật. Em LHV tử vong, em còn lại kịp thời thoát ra ngoài. Chỉ đến khi vụ việc thứ 2 xảy ra, nguồn điện khu vực mới được ngắt.

Khu vực 2 em học sinh bị điện giật tử vong ở công viên

Theo Phòng An toàn, Điện lực TP Cần Thơ, khu vực công viên có 5–6 trụ đèn chiếu sáng bị ngập khi nước triều dâng, trong đó có 1 trụ bị rò điện ra thân trụ bằng thép. Theo UBND xã Phong Điền công viên do Phòng Kinh tế xã quản lý, và trước mùa mưa, địa phương đã phối hợp kiểm tra nhưng không phát hiện rò rỉ điện.

Luật sư Nguyễn Văn Trí (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho rằng: công viên nơi xảy ra vụ việc do Phòng Kinh tế xã quản lý, nghĩa là UBND xã Phong Điền là đơn vị chủ quản và chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn công trình điện. Theo Luật Điện lực 2004 và Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, chủ sở hữu công trình điện phải bảo đảm cách điện an toàn khi mưa ngập, ngắt điện ngay khi phát hiện rò rỉ và cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm.

Việc không cắt điện kịp thời sau vụ điện giật đầu tiên, dẫn đến thêm 1 nạn nhân tử vong, thể hiện sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của đơn vị quản lý công viên. Hành vi này có thể bị xem xét xử lý theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Điện lực TP Cần Thơ cho biết khu vực có nhiều trụ đèn bị ngập và có trụ rò điện. Nếu Điện lực là đơn vị cung cấp nguồn điện hoặc bảo trì hệ thống chiếu sáng, nhưng không kiểm tra, không ngắt điện kịp thời dù có cảnh báo ngập nước, thì cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, có thể ở mức hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy mức độ liên quan.

Theo Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015, điện là nguồn nguy hiểm cao độ, nên chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại, kể cả khi không có lỗi, trừ khi chứng minh được lỗi hoàn toàn do người bị hại. Trong vụ việc này, hai học sinh đi trong công viên công cộng, không vi phạm quy định, nên không có lỗi.

Vì vậy, UBND xã Phong Điền và có thể cả Điện lực TP Cần Thơ phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình các nạn nhân.

"Tóm lại, khi đã có sự việc chết người lần 1 xảy ra, thì cơ quan quản lý điện lực phải có biện pháp kịp thời để ngăn ngừa sự việc xảy ra lần 2. Nhưng ở đây cơ quan quản lý lại thiếu trách nhiệm kiểm tra nên để xảy ra trường hợp thứ 2, do vậy cơ quan quản lý nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm", Luật sư Trí nêu quan điểm.