Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi gia đình 2 học sinh bị điện giật 24/10/2025 14:48

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình hai học sinh bị điện giật

Ngày 24-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai học sinh gặp nạn trong vụ điện giật xảy ra trên địa bàn quận Bình Thủy.

Tại các gia đình, ông Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình hai học sinh bị điện giật

Cùng ngày, chính quyền địa phương, nhà trường cùng nhiều mạnh thường quân cũng đã đến viếng, chia sẻ với gia đình.

Như PLO đưa tin, trước đó, khoảng 19 giờ ngày 23-10, triều cường gây ngập sâu khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền). Khi cháu NGT (10 tuổi, ngụ phường An Bình) đi xe đạp vào công viên thì bị điện giật ngã gục.

Khu vực hai học sinh bị điện giật tử vong

Sau khi sự việc xảy ra ngành chức năng và điện lực đã kiểm tra khắc phục sự cố

Dù người dân hô hoán cảnh báo, nhưng hai cháu LHV và ĐNT (đều 15 tuổi) không chú ý và vào khu vực này; hậu quả cháu LHV bị điện giật tử vong, cháu ĐNT may mắn thoát nạn.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.