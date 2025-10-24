Ngày 24-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai học sinh gặp nạn trong vụ điện giật xảy ra trên địa bàn quận Bình Thủy.
Tại các gia đình, ông Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.
Cùng ngày, chính quyền địa phương, nhà trường cùng nhiều mạnh thường quân cũng đã đến viếng, chia sẻ với gia đình.
Như PLO đưa tin, trước đó, khoảng 19 giờ ngày 23-10, triều cường gây ngập sâu khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền). Khi cháu NGT (10 tuổi, ngụ phường An Bình) đi xe đạp vào công viên thì bị điện giật ngã gục.
Dù người dân hô hoán cảnh báo, nhưng hai cháu LHV và ĐNT (đều 15 tuổi) không chú ý và vào khu vực này; hậu quả cháu LHV bị điện giật tử vong, cháu ĐNT may mắn thoát nạn.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.