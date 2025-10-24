2 học sinh nghi bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên 24/10/2025 07:59

(PLO)- Vào công viên chơi lúc triều cường đang cao, hai em học sinh bị điện giật tử vong nghi do rò rỉ điện từ cột đèn chiếu sáng.

Ngày 24-10, Công an xã Phong Điền, TP Cần Thơ đang phối hợp với các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ việc hai học sinh tử vong nghi do rò rỉ điện từ cột đèn chiếu sáng tại khu vực công viên ở Phong Điền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 23-10, thời điểm triều cường đang dâng cao, em NGT (10 tuổi, ngụ phường An Bình) điều khiển xe đạp đi vào công viên Nguyễn Phương Danh (xã Phong Điền) chơi.

Khu vực công viên triều cường dâng cao, 2 em học sinh bị điện giật tử vong

Người dân đưa em nhỏ ra khỏi khu vực nghi rò rỉ điện

Khi đến gần một cột đèn chiếu sáng trong công viên, em T bị điện giật và ngã xuống nước. Người dân tri hô và cảnh báo các em còn lại không được vào công viên chơi nhưng lúc này em LHV (15 tuổi) và ĐNT (15 tuổi, ngụ xã An Bình) không chú ý nên đi vào và bị điện giật. May mắn cháu NT thoát ra được.

Cháu GT và L được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc nghi do rò rỉ điện từ cột đèn chiếu sáng tại khu vực công viên

Ngay sau vụ việc, Công an xã Phong Điền đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.