Đoạn đường ‘lạ lắm’ ở Cần Thơ vừa tái khởi động trở lại

(PLO)- Trễ hạn hoàn thành gần 3 năm, dự án nâng cấp mở rộng đường Trần Phú (TP Cần Thơ) vừa tái khởi động và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Ngày 23-10, một lãnh đạo BQL dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Ninh Kiều (
) xác nhận sau gần 3 năm dừng thi công do vướng mặt bằng, dự án nâng cấp, mở rộng TP Cần Thơ đường Trần Phú vừa tái khởi động hồi đầu tháng 10-2025. Video: Đoạn đường ‘ lạ lắm’ ở Cần Thơ sẽ hoàn thành trong năm 2025. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú trước đây do UBND quận Ninh Kiều (đã giải thể) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 122,4 tỉ đồng, trong đó, gói thầu thi công xây dựng hơn 37,3tỉ đồng; dự án khởi công tháng 10-2021 và dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2022 (Ảnh chụp năm 2022). Tuy nhiên, đến thời hạn đúng ra phải hoàn thành, công trình đã phải dừng thi công do còn 17 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng chiều dài khoảng 175m (Ảnh chụp năm 2022). Qua thời gian vận động, đối thoại với từng trường hợp cụ thể và báo cáo UBND TP Cần Thơ xem xét, chỉ đạo; đến tháng 10-2025, các hộ dân trên đã đồng ý tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. “Gói thầu thi công xây dựng đã khởi công trở lại vào ngày 3-10. Hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, thi công mở rộng mặt đường. Ban cũng đang phối hợp Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2 và Công ty điện lực TP di dời hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt để đồng bộ dự án. Phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2025” - BQL dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Ninh Kiều cho biết thêm. Ông Nguyễn Hữu Đoàn (ngụ phường Ninh Kiều), bày tỏ trước đây đường Trần Phú đã hoàn thành gần như toàn bộ. Chỉ còn khoảng 200m đoạn từ vòng xoay công viên Hùng Vương đến đầu đường Hồ Tùng Mậu, một bên rất nhỏ hẹp, mặt đường gần như xuống cấp hoàn toàn gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông. “Tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn, té ngã xảy ra tại đoạn dốc giáp nối,nhất là vào ban đêm. Khi thấy công trình khởi động lại, tôi cũng như nhiều bà con rất mừng, mong tuyến đường sớm hoàn thành để người dân lưu thông dễ dàng hơn” - ông Đoàn nói. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú hoàn thành đưa vào sử dụng kết nối các trục đường trong khu vực, sẽ từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế, du lịch, tạo bộ mặt khang trang cho đô thị.