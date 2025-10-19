CSGT Cần Thơ mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cùng với các tỉnh, TP trên cả nước lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn kể từ ngày 18-10.

Tối 18-10, cùng đi với Đội CSGT số 1 thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ﻿, chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, lực lượng đã phát hiện, xử lý gần 10 trường hợp người điều khiển xe máy trong hơi thở có nồng độ cồn.
Hầu hết người vi phạm khi bị dừng phương tiện kiểm tra đã chấp hành tuyệt đối theo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Một số người sau khi nghe lực lượng CSGT tuyên truyền cũng bày tỏ cam kết sẽ không tái phạm.
Thế nhưng, cũng có nhiều trường hợp người vi phạm tìm đủ cách từ năn nỉ, gọi điện thoại cho “người quen trợ giúp”, đến dọa khiếu nại lực lượng CSGT. Đơn cử, khoảng 20 giờ 10 phút, trên đường 30 tháng 4, khi cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn và kết quả phát hiện có cồn. Ông LMĐ, điều khiển xe máy BKS 83P3-386.XX liền giải thích với Tổ công tác rằng ông không hề có sử dụng rượu bia trước đó.
Khi lực lượng làm nhiệm vụ chất vấn nếu không sử dụng rượu bia, vì sao kết quả đo được ông Đ có nồng độ cồn là 0,125mg/l khí thở, thì người này cho biết ông có uống nước trái cây. Đồng thời, ông Đ cũng đề nghị được kiểm tra lại nồng độ cồn.
Sau khi được lực lượng làm nhiệm vụ giải thích, ông Đ không yêu cầu đo lại, tuy nhiên, ông bỏ ra ngoài gọi điện thoại cầu cứu “người quen”. Gần một giờ đồng hồ “cù nhây” bất thành, trước thái độ kiên quyết của Tổ công tác, ông Đ đã ký tên vào biên bản vi phạm hành chính.
Còn tại điểm kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên đường Võ Văn Kiệt, sau khi bị dừng phương tiện, ông ĐHĐ nhất quyết không không cung cấp giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe… cho Tổ công tác với lý do: “không mang theo và quên mật khẩu VneID”.
Sau hơn nửa tiếng “cù nhây” với lực lượng CSGT, bằng thái độ kiên quyết và cứng rắn, lực lượng làm nhiệm vụ đã thuyết phục ông Đ đo nồng độ cồn. Kết quả từ máy đo cho thấy, hơi thở của ông Đ có nồng độ cồn là 0,879mg/l khí thở (chỉ số cao gấp đôi so với mức thấp nhất của khung xử phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm này).
Ngoài ra, một số người vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông còn đưa ra hàng loạt những lý do để mong bỏ qua lỗi vi phạm, như: lỡ uống ít, uống từ trưa mới ngủ dậy, nhà gần sát bên…. Thế nhưng, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã kiên nhẫn thuyết phục, đồng thời viện dẫn những quy định, chỉ đạo của cấp trên, quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 4.000 trường hợp lái xe ô tô, mô tô vi phạm về nồng độ cồn.
Từ đó, Cục CSGT nhận xét kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Cục CSGT cũng đánh giá tại các TP lớn, kết quả xử lý mặc dù cao, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Cục CSGT cũng cho biết thời gian tới, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và 34 địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

