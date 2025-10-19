CSGT Cần Thơ mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cùng với các tỉnh, TP trên cả nước lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn kể từ ngày 18-10.
Khi lực lượng làm nhiệm vụ chất vấn nếu không sử dụng rượu bia, vì sao kết quả đo được ông Đ có nồng độ cồn là 0,125mg/l khí thở, thì người này cho biết ông có uống nước trái cây. Đồng thời, ông Đ cũng đề nghị được kiểm tra lại nồng độ cồn.
Sau hơn nửa tiếng “cù nhây” với lực lượng CSGT, bằng thái độ kiên quyết và cứng rắn, lực lượng làm nhiệm vụ đã thuyết phục ông Đ đo nồng độ cồn. Kết quả từ máy đo cho thấy, hơi thở của ông Đ có nồng độ cồn là 0,879mg/l khí thở (chỉ số cao gấp đôi so với mức thấp nhất của khung xử phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm này).
Cục CSGT cũng cho biết thời gian tới, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và 34 địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.
Theo đó, ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.