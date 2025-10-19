CSGT Cần Thơ mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cùng với các tỉnh, TP trên cả nước lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn kể từ ngày 18-10.

Cục CSGT cũng cho biết thời gian tới, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và 34 địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.