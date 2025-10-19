"Uống bia cho đỡ khát", bị phạt nặng vì nồng độ cồn cao 19/10/2025 11:22

(PLO)- Chỉ vì “uống bia cho đỡ khát” khi đang trên đường về, người đàn ông đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn cao.

Ngày 18-10, sau khi Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh, các đội, trạm CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, nút giao thông trọng điểm.

Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 1K. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, Đội CSGT Rạch Chiếc tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ 1K, đường Nam Cao, Nguyễn Trãi...

Trực tiếp chỉ huy chuyên đề là Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc.

Từ 12 giờ trưa đến 0 giờ ngày 18-10, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cán bộ CSGT hướng dẫn người dân thổi vào máy đo nồng độ cồn theo đúng quy trình, đảm bảo khách quan và minh bạch trong quá trình kiểm tra. Ảnh: PHẠM HẢI

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều người vi phạm ở mức rất cao. Cụ thể, TVT bị phát hiện có nồng độ cồn 0,804 mg/l khí thở khi chạy xe máy trên Quốc lộ 1K; một trường hợp khác cũng có nồng độ cồn lên đến 0,830 mg/l khí thở.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, trực tiếp chỉ huy tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh NQK (40 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của anh K ở mức 0,905 mg/l khí thở, vượt hơn gấp đôi ngưỡng kịch khung. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định.

Nhiều người vi phạm trong tình trạng say xỉn, lờ đờ, nhưng vẫn cố phân trần “uống rất ít”.

Cán bộ CSGT ghi nhận kết quả đo nồng độ cồn, giải thích rõ quy định và mức xử phạt cho người dân ngay tại hiện trường. Ảnh: PHẠM HẢI

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi có nồng độ cồn 0,659 mg/l khí thở, khi được CSGT hỏi "uống mấy chai", ông liên tục chống chế "chỉ 1 lon". “Do đi làm về khát nước nên tấp vào tạp hóa mua bia uống cho đỡ khát. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm”- người này nói.

Theo Legal Services Link, một lon bia tiêu chuẩn (330ml, nồng độ 4-5%) chứa khoảng 14g cồn. Khi đó, nồng độ cồn trong hơi thở sau khi uống khoảng 0,02mg/L, vì vậy chắc chắn ông này uống rất nhiều chứ không như cách ông chống chế.