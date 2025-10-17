CSGT mời làm việc 2 tài xế liên quan clip xe tải chèn ép ô tô con giữa đường 17/10/2025 21:15

(PLO)- Sau khi clip xe tải chèn ép ô tô con giữa đường lan truyền, Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác minh và mời hai tài xế liên quan lên làm việc.

Tối 17-10, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã mời hai tài xế liên quan clip ô tô tải đuổi theo, chèn ép ô tô con trên đường Lê Quang Đạo, TP.HCM lên làm việc.

Hai tài xế cự cãi, chèn ép xe nhau trên đường Lê Quang Đạo được camera hành trình ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trưa cùng ngày, qua theo dõi trên mạng xã hội, lực lượng CSGT phát hiện clip ghi lại cảnh một xe tải đuổi theo xe ô tô con, chèn ép và buộc dừng giữa đường. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đơn vị đã khẩn trương xác minh.

Qua làm việc, xác định khoảng 14 giờ ngày 16-10, tài xế TLT (41 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe tải biển số 66H-014… chạy hướng từ vòng xoay An Sương đi Tây Ninh. Khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, T xảy ra mâu thuẫn với tài xế TKL (34 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe ô tô con 50E-058… đi cùng chiều.

Hai tài xế xe ô tô làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Sau đó, T lái xe tải đuổi theo, chèn ép buộc xe của L dừng sát dải phân cách. T còn dùng vật giống thanh sắt đập vào kính bên trái xe con. Hai bên sau đó xuống xe cự cãi một lúc rồi rời đi.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT An Sương phối hợp Công an xã Hóc Môn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không tự ý giải quyết mâu thuẫn trên đường bằng hành vi cản trở, chèn ép hoặc gây gổ, mà cần bình tĩnh, tuân thủ pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.