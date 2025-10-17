Tài xế xe tải cầm tuýp sắt đập kính ô tô giữa đường Lê Quang Đạo 17/10/2025 13:58

(PLO)- Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe tải chặn đầu, dùng vật cứng đập kính ô tô trên đường ở TP.HCM, khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngày 17-10, mạng xã hội xuất hiện clip hơn 1 phút ghi cảnh một chiếc xe tải vượt lên, chèn ép rồi dừng chặn đầu ô tô đang lưu thông trên đường.

Khi hai xe vừa dừng lại, tài xế xe tải mở cửa bước xuống, cầm vật cứng giống tuýp sắt đập mạnh vào kính trước của ô tô.

Tài xế ô tô sau đó cũng bước xuống, hai bên lời qua tiếng lại ngay giữa đường, khiến các phương tiện phía sau phải dừng lại, giao thông ùn ứ cục bộ.

Diễn biến vụ việc được camera hành trình của một xe chạy phía sau ghi lại.

Hình ảnh tài xế xe tải dùng tuýp sắt đập vào kính xe ô tô được camera hành trình ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, vụ việc xảy ra trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần giao lộ đường Lê Thị Hà, xã Hóc Môn, TP.HCM, chưa xác định được thời điểm cụ thể và người liên quan trong vụ việc.

Lực lượng CSGT đang phối hợp, trích xuất camera an ninh khu vực để xác minh, xử lý.