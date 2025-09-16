Tài xế bị người đàn ông say xỉn đập xe sau lời thách thức 'đập xe đi' 16/09/2025 11:13

(PLO)- Tức giận vì bị người đàn ông có biểu hiện say xỉn chặn xe ở xã Củ Chi, tài xế thách thức "đập xe đi" thì bị người này vung rựa đập vào cabin.

Ngày 16-9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy chặn đầu xe tải, tay lăm lăm cây rựa rồi đập mạnh vào đầu xe. Vụ việc thu hút nhiều bình luận phẫn nộ.

Trao đổi với PV, anh PVS (35 tuổi, ngụ TP.HCM) – tài xế xe tải trong vụ việc cho biết sự việc xảy ra vào chiều 15-9 trên đường Lê Minh Nhựt (xã Củ Chi).

Theo anh S, thời điểm đó anh điều khiển xe tải chở hàng cho công ty, đi từ đường Phan Văn Khải vào đường Lê Minh Nhựt. Đến đoạn giao lộ có đèn đỏ, một người đàn ông ở trần, không đội nón bảo hiểm điều khiển xe máy 54T6-25... chạy ngược chiều ngay trước đầu xe tải khiến anh phải phanh gấp, may mắn không xảy ra va chạm.

Người đàn ông cầm rựa chặn đường ô tô tải rồi đập vào cabin xe. Ảnh cắt từ clip

“Tôi thấy người đàn ông này có biểu hiện say xỉn nên dù mình đi đúng làn, tôi vẫn lên tiếng xin lỗi. Nhưng anh ta lại kêu tôi xuống xe đánh nhau. Tôi nói mình còn phải đi giao hàng gấp, chỉ xin lỗi rồi chạy đi tiếp”, anh Sin kể.

Khi xe tải đi được khoảng 200 mét, người đàn ông bất ngờ chạy xe máy đuổi theo, tay cầm cây rựa chặn đầu xe tải lại. “Tôi không hiểu anh ta lấy cây rựa ở đâu mà nhanh như vậy. Anh ta đứng chặn ngay trước đầu xe, thách thức tôi xuống đánh nhau. Thấy không an toàn nên tôi đóng cửa cabin. Anh ta yêu cầu tôi phải xuống xin lỗi đàng hoàng, tôi tiếp tục xin lỗi nhưng anh ta không chịu", anh S kể.

Do đang nóng ruột phải đi giao hàng, anh S mới nói: "anh đập thì đập xe đi", đồng thời lấy điện thoại quay clip. Clip cho thấy, người đàn ông vung rựa đập vào cabin xe rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, anh Sin đã đến Công an xã Củ Chi trình báo. Tối cùng ngày, công an đưa anh Sin và xe tải quay lại hiện trường để thực nghiệm, phục vụ điều tra.

Theo anh Sin, chiếc xe tải không bị hư hỏng nặng. Một số người dân địa phương cho biết người đàn ông này đã lang thang gần khu vực, có biểu hiện say xỉn nên không ai dám đến gần.

Công an xã Củ Chi đang xác minh, làm rõ vụ việc.