Giả Công an vào công viên để cướp tài sản 15/09/2025 12:09

(PLO)- Ba thanh niên giả công an tiếp cận người dân trong công viên lúc rạng sáng, sau đó dùng vũ lực khống chế, cướp điện thoại và nhiều tài sản khác.

Ngày 15-9, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lil (27 tuổi), Trần Bảo Quốc (30 tuổi) và Đặng Trung Nghĩa (25 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 7-9, tại Công viên Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận), anh NNQ (21 tuổi) và anh PTĐ (21 tuổi) đang ngồi ở ghế đá thì bị ba thanh niên đi xe máy áp sát. Nhóm này tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Khi hai anh từ chối, nhóm trên liền hành hung, khống chế và cướp hai điện thoại cùng một số tài sản khác, rồi bỏ trốn.

Công an TP.HCM bắt Quốc, Lil, Nghĩa về hành vi cướp tài sản. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lil, Quốc và Nghĩa, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với Công an, cả ba khai nhận đã bàn bạc từ trước để đi cướp lấy tiền tiêu xài. Thủ đoạn được chúng lựa chọn là giả danh Công an nhằm làm nạn nhân mất cảnh giác.

Công an xác định nhóm này đã bàn tính từ trước và nhắm đến các cặp đôi ở công viên để ra tay. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là khi di chuyển hoặc ngồi tại các khu vực công cộng vắng vẻ vào ban đêm. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên.