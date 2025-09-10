Kẻ cướp giật dây chuyền của người bán dép ở xã Tân Vĩnh Lộc bị bắt 10/09/2025 16:30

(PLO)- Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng bắt được nam thanh niên cướp giật dây chuyền của người phụ nữ bán dép.

Ngày 10-9, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (Công an TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Phạm Minh Trung (24 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 5-9, chị NTP (49 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đang bán dép trước nhà trên đường Võ Văn Vân, ấp 1, xã Tân Vĩnh Lộc thì Trung chạy xe máy ngang qua, quan sát và tìm cách tiếp cận.

Trung diễn lại hành vi cướp giật dây chuyền của chị P. Ảnh: HT

Lợi dụng lúc chị P sơ hở, Trung áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân sau đó đến công an xã trình báo.

Ngay trong đêm, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM rà soát, truy xét. Với tinh thần “mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án”, đến trưa 8-9, công an đã bắt giữ Trung.

Tại cơ quan công an, Trung khai do không có việc làm ổn định, túng tiền tiêu xài nên cướp giật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.