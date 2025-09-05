Giả vờ mua cháo rồi giật điện thoại của bé gái ở xã Bà Điểm 05/09/2025 18:43

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can được cho là đã giả vờ vào tiệm mua cháo dinh dưỡng rồi giật điện thoại trên tay bé gái 3 tuổi.

Ngày 5-9, Công an xã Bà Điểm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC02) lập hồ sơ, lấy lời khai nghi can cướp giật điện thoại trên tay một bé gái trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông đeo khẩu trang, chạy xe máy đến tiệm cháo dinh dưỡng trên đường Đồng Tâm, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM.

Người đàn ông giật điện thoại trên tay bé gái rồi bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ clip

Người này giả vờ hỏi mua một hộp cháo, lợi dụng lúc chủ tiệm quay lưng múc cháo đã nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay bé gái ngồi trong nhà rồi ra xe bỏ chạy.

Camera an ninh cho thấy thời điểm đó trong tiệm có hai bé gái là con chị VTH (35 tuổi, chủ tiệm). Bé gái 3 tuổi đang cầm điện thoại thì bị giật mất.

Chiếc điện thoại chị H mua trước đó có giá hơn 5 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc, truy xét và đã bắt giữ nghi phạm chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Sáng 5-9, cơ quan chức năng đã đưa nghi phạm đến dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.