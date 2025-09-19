Người dùng rựa đập xe tải ở xã Củ Chi đã rời khỏi địa phương 19/09/2025 14:46

(PLO)- Công an xã Củ Chi đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một người đàn ông chặn đầu xe tải, dùng rựa đập cabin, sau đó rời khỏi địa phương.

Ngày 19-9, Công an xã Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ việc người đàn ông có biểu hiện bất thường, chặn xe ô tô tải, dùng cây rựa đập vào cabin xe.

Lãnh đạo UBND xã Củ Chi cho biết, người gây ra vụ việc là ông NTT (33 tuổi, ngụ xã Củ Chi). Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã đã triệu tập để làm việc nhưng ông T hiện đã rời khỏi địa phương. Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy chặn đầu xe tải, tay cầm rựa đập mạnh vào cabin xe.

Người đàn ông biểu hiện say xỉn tay cầm rựa chặn xe tải ở xã Củ Chi. Ảnh chụp từ clip

Anh PVS (35 tuổi, ngụ TP.HCM), tài xế xe tải liên quan cho biết, chiều 15-9, khi điều khiển xe tải chở hàng trên đường Lê Minh Nhựt (xã Củ Chi), anh gặp người đàn ông đi xe máy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say xỉn. Do bất ngờ, anh phải phanh gấp để tránh va chạm.

“Tôi đã xin lỗi nhưng người này đòi tôi xuống đánh nhau. Khi tôi từ chối, tiếp tục chạy thì anh ta đuổi theo, chặn đầu xe rồi cầm rựa đập vào cabin”, anh S kể.

Theo tường trình, chiếc xe tải không hư hỏng nặng. Một số người dân địa phương xác nhận người đàn ông này thường xuất hiện trong khu vực, có biểu hiện say xỉn nên không ai dám lại gần.

Ngay sau vụ việc, anh S đã đến Công an xã Củ Chi trình báo. Cơ quan công an đã đưa anh và phương tiện trở lại hiện trường để thực nghiệm, phục vụ điều tra.

Hiện Công an xã Củ Chi tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.