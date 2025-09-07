Công an truy xét vụ người đàn ông đập kính xe tải, tấn công tài xế ở phường Khánh Hội 07/09/2025 16:06

(PLO)- Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) đang làm rõ vụ người đàn ông đập kính xe tải rồi lao vào tấn công tài xế ngay giữa giao lộ.

Ngày 7-9, Công an phường Khánh Hội, TP.HCM đang lập hồ sơ, điều tra, truy xét người đàn ông dùng hung khí đập kính xe tải, đánh đập nam tài xế bên trong.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đập phá kính xe tải và hành hung tài xế trên đường Hoàng Diệu, phường Khánh Hội, TP.HCM.

Theo hình ảnh từ clip, khoảng 13 giờ cùng ngày, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển dừng tại giao lộ Hoàng Diệu - đường số 45. Khi đó, một người đàn ông từ xe tải phía trước bước xuống, dùng vật cứng đập vỡ kính xe tải phía sau. Sau đó, người này rướn người vào cabin để tấn công tài xế.

Công an phường Khánh Hội đang truy xét người đàn ông liên quan trong vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Sự việc khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm qua hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Công an phường Khánh Hội cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.