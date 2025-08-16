TP.HCM khen thưởng công an phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỷ đồng 16/08/2025 18:59

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.

Ngày 16-8, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đã trao Thư khen và Thành ủy Thành phố đã Quyết định thưởng tiền cho bốn tập thể, bốn cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hai đơn vị là PC02 và Phòng 2 – Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố được trao thư khen, hoa. Bốn đơn vị gồm PC02, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK02), Phòng 2 – Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố và bốn cá nhân được trao thưởng.

Hơn 300 cảnh sát đồng loạt phá án, bắt giữ 139 người

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố 84 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự; xử phạt hành chính 15 người khác có liên quan.

Liên quan đến đường dây này, Công an thu giữ tang vật gồm 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Chủ tịch UBND TP.HCM trao thư khen và hoa cho đại diện đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 23-7, hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân, tổ chức các mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Các tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ 139 người, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và người dân.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại lễ trao thư khen. Ảnh: CA

Điều tra ban đầu xác định, chỉ trong hơn bảy tháng hoạt động (từ 21-12-2024 đến 23-7-2025), đường dây do Nguyễn Tấn Nguyên (44 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhã (44 tuổi) cầm đầu đã tổ chức đánh bạc trực tuyến với tổng số điểm giao dịch quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.HCM phát hiện Nguyên và Nhã có dấu hiệu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn. Hai người này móc nối với các đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ những trang cá độ quốc tế.

Sau đó, họ phân chia thành nhiều cấp nhỏ, thiết lập mạng lưới hàng trăm đại lý và lôi kéo con bạc nhiều địa phương tham gia.

Công an đã khởi tố, bắt giam, sàng lọc vai trò của những người trong đường dây. Ảnh: CA

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi và quy mô đặc biệt lớn, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Trong quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát kiên trì bám sát, thu thập chứng cứ, dựng lại phương thức và thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm. Đường đi của dòng tiền được bóc tách cẩn trọng, từng mắt xích trong đường dây dần bị nhận diện.

Công an đọc lệnh bắt với Nhã. Ảnh: CA

Việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM. Từ công tác nắm tình hình ban đầu cho đến khi đồng loạt ra quân.

Quyết liệt ngăn chặn tội phạm công nghệ cao

Công an TP.HCM đánh giá, các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng ngày càng hoạt động tinh vi, với quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công an đọc lệnh bắt với Nguyên. Ảnh: CA

Vụ án lần này không chỉ cho thấy quyết tâm của lực lượng công an trong việc triệt phá tận gốc tội phạm đánh bạc, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đến những ai đang tham gia hoặc có ý định tham gia loại hình phạm tội này.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, tập trung truy bắt những người có liên quan và hàng chục “đại lý cấp dưới” đã được xác định. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ nguồn gốc, dòng tiền và mối liên hệ giữa các nghi phạm với các đối tượng nước ngoài.

Chuyên án được xem là chiến công xuất sắc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025). Đây cũng là minh chứng rõ nét cho quyết tâm tấn công, triệt xóa tội phạm công nghệ cao, tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng không gian mạng. Song song đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự sẽ được tăng cường, qua đó giữ vững an toàn xã hội, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.