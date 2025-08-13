Công an làm rõ vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ không phép 13/08/2025 16:45

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM đang lập hồ sơ xác minh vụ việc bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ không phép, sau khi mẹ bé nhận được hình ảnh và clip tố cáo từ một người từng làm việc tại đây.

Ngày 13-8, trao đổi với PLO, chị TTHA (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, TP.HCM) cho biết từ đầu tháng 5, chị gửi con trai là bé LAGM (4 tuổi) vào Trường mầm non Ánh Bình Minh ở xã Đông Thạnh. Thời gian đầu, chị tin tưởng cơ sở này và thường xuyên theo dõi qua camera an ninh nhưng không thấy điều gì bất thường.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị nhận thấy con trai có những biểu hiện lạ như hoảng loạn vô cớ, lo âu. “Tôi linh cảm có chuyện gì xảy ra với con nhưng do cháu bị tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp nên không thể kể lại” – chị A chia sẻ.

Hình ảnh người phụ nữ một tay giữ, một tay cầm kéo đe dọa trẻ. Ảnh: Cắt từ clip

Lo lắng, chị quyết định chuyển con sang trường mới. Sau một tuần, chị bất ngờ nhận được tin nhắn kèm hình ảnh và clip từ một người từng làm việc tại Trường mầm non Ánh Bình Minh. Trong đó, xuất hiện hình ảnh một phụ nữ đè lên người trẻ và có hành động như tát, dùng kéo đe dọa trẻ, tay cầm kim tiêm và chậu nước.

Theo nội dung của người gửi clip, bé M đã bị bạo hành nhiều lần và trong thời gian dài, nguyên nhân do bé gặp vấn đề về giao tiếp nên không thể kể lại với mẹ. Đặc biệt, người này tố cáo một giáo viên tên H đã dùng kim chích vào gan bàn chân bé M và thực hiện nhiều hành vi bạo hành khác.

UBND đã yêu cầu chủ cơ sở giữ trẻ không phép chấm dứt hoạt động, tháo dỡ bảng hiệu. Ảnh: NT

Chị A cho biết cô H có nhiều năm kinh nghiệm giữ trẻ và “rất biết cách đối phó với phụ huynh”, khiến chị thường xuyên kiểm tra camera nhưng vẫn không phát hiện điều bất thường.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh xác nhận đã nắm thông tin. Theo đó, Trường mầm non Ánh Bình Minh là cơ sở giữ trẻ hoạt động không phép. Trước đó, cơ sở này đã bị UBND xã Đông Thạnh cũ có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động trước ngày 9-6.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã cùng công an xã đến kiểm tra thực tế tại cơ sở và yêu cầu chấm dứt hoạt động, tháo bảng hiệu. Ngày 13-8, UBND xã và công an xã mời bà Lan Anh chủ cơ sở tiếp tục làm việc, xử lý theo quy định.

"UBND xã Đông Thạnh tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm việc thực hiện trái quy định này" - lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh nói.

Theo đó, vụ việc xảy ra từ khoảng tháng 5 và phụ huynh cũng không hay biết. Sau khi chuyển trường cho bé và biết vụ việc thì chị A mới đến cơ quan chức năng trình báo vào ngày 11-8.

Ngày 12-8, Trung tâm công tác xã hội giáo dục nghề nghiệp thanh thiếu niên có văn bản gửi về UBND xã Đông Thạnh về vụ việc. Ngày 13-8, UBND xã đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh mời làm việc với chủ cơ sở và xác minh, xử lý.

Công an xã Đông Thạnh làm việc với phụ nữ tên H và ban đầu xác định có hành vi đe dọa trẻ.