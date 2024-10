Lời khai của cha ruột và dì ghẻ vụ bé trai bị bạo hành ở TP.HCM 05/10/2024 15:46

Ngày 5-10, Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Quốc Toàn (SN 2000, ngụ phường 16, Quận 8) và Lê Thụy Thanh Tâm (SN 2002, vợ Toàn), để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là bé NTK (SN 2018, con ruột của Toàn).

Toàn và Tâm nhanh chóng bị Công an quận 8 bắt giam. Ảnh: CA

Trước đó, chị NTV (SN 1999, quê Phú Yên) đến công an trình báo việc con trai là K bị hành hạ. Vào cuộc điều tra, công an xác định Toàn và Tâm có hành vi cố ý gây thương tích với bé trai nên đã ra lệnh bắt giam.

Theo trình báo, chị V sống như vợ chồng với Toàn từ năm 2016 và có con chung là bé K. Đầu năm 2021, cả hai chia tay nên bé trai về sống với mẹ ở Phú Yên.

Ba tháng sau, chị V giao con lại cho Toàn chăm sóc. Ngày 28-9, bạn của chị V và Toàn nói bé K bị bỏng đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Bé trai bị nhiều vết thương và bỏng trên cơ thể. Ảnh: HT

Chị V đến bệnh viện, phát hiện trên người con trai có nhiều vết thương, vết bỏng nên trình báo công an.

Còn bé K được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu do bỏng. Khi được đưa vào bệnh viện, cháu bé tỉnh nhưng sốt cao, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ.

Cháu K được chẩn đoán bị chấn thương do bị đánh, bỏng nước sôi độ 2 - 3, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Sau nhiều ngày được điều trị, bé K đã giảm sốt, ăn uống được.

Nói với mẹ, bé K cho biết bị cha ruột dùng cây sắt đánh vào đầu, đi nhậu về dùng nước sôi tạt và bỏ đói.

Toàn khai nhận hồi tháng 7-2024, chị V gọi điện hỏi có muốn nuôi con không thì Toàn đồng ý và ra Phú Yên đưa cháu K về TP.HCM.

Toàn khai rằng do cháu K không nghe lời nên khiến bản thân và Tâm tức giận, đánh đập.

Ngày 25-9, Tâm đã cầm ấm nước sôi đổ lên hai chân và lòng hai bàn chân của cháu K gây bỏng nặng. Không có tiền đi bệnh viện nên Toàn và Tâm mua thuốc về nhà tự bôi. Do vết thương quá nặng nên ngày càng lở loét, cả hai đưa cháu đến phòng khám tư để chữa trị.

Người dân khu trọ biết được sự việc nên đã trình báo công an và gọi điện cho mẹ cháu vào TP.HCM chăm sóc, đưa cháu đi bệnh viện. Khi công an vào cuộc, Toàn và Tâm bỏ trốn, bị bắt giữ tại Long An.