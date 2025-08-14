Công an làm rõ vụ người đàn ông bị tố sàm sỡ phụ nữ trên Metro số 1 14/08/2025 21:58

(PLO)- Công an phường Bến Thành, TP.HCM đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ tố cáo của một cô gái về việc bị người đàn ông có hành vi sàm sỡ trên Metro số 1.

Thông tin ban đầu, chiều 14-8, trên tuyến tàu Metro số 1, chị P đang ngồi thì LPVC (35 tuổi) đến ngồi gần. C mang ba lô trước ngực, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang che kín mặt.

Theo tường trình của chị P, C đã luồn tay dưới ba lô, sờ vào người mình ở vùng nhạy cảm. Ban đầu, chị phản ứng bằng lời nói nhưng người này vẫn tiếp tục, buộc chị phải chống trả quyết liệt. Khi tàu dừng ở ga, C bỏ chạy và ẩn nấp trong nhà vệ sinh nam.

Chị P được cho là đuổi theo với ý định làm rõ đến cùng. Lực lượng bảo vệ Metro số 1 đã can thiệp, phối hợp cùng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bến Thành đưa C, chị P và một số nhân chứng về trụ sở để lấy lời khai.

Công an đưa người đàn ông về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ. Ảnh: T Lạc

Khám xét trong người và ba lô của C, công an thu giữ một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi giả mạo để ra vào một số trường đại học.

Thông tin sau đó được lan truyền qua mạng xã hội. Người đăng tải cũng là một cô gái cho biết mình từng bị C sàm sỡ trên Metro số 1.

Ban đầu, Công an phường Bến Thành xác định người đàn ông đã có hành vi sờ vào vùng nhạy cảm của cô gái vì lý do "tâm lý".