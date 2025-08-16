Công an TP.HCM triệt phá đường dây sang chiết, làm giả gas 16/08/2025 10:10

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sang chiết, làm giả gas, thu giữ hàng trăm bình gas cùng nhiều thiết bị sản xuất, bắt giữ tám người liên quan.

Ngày 16-8, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Bá Vinh cùng năm người liên quan để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 30-7, từ công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (PC03) phối hợp kiểm tra kho hàng cạnh số nhà 132/35A đường Xuân Thới Sơn 35A (ấp 22, xã Xuân Thới Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện năm người đang sang chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào các bình gas.

Công an khởi tố ba người cầm đầu và năm người liên quan. Ảnh: NT

Qua đấu tranh, công an xác định đường dây này do Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Bá Vinh cầm đầu.

Từ tháng 3, ba người này đã thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết và thuê nhân công thực hiện việc nạp gas trái phép.

Khu vực nhà xưởng nơi sang chiết và làm giả gas. Ảnh: NT

Mỗi ngày, cơ sở này tung ra thị trường hàng trăm bình gas giả. Tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 1.000 tấn gas, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Các nhãn giả nhóm người sử dụng để làm giả gas. Ảnh: NT

Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, hàng trăm ngàn niêm màng co, tem chống hàng giả, nhiều xe bồn chứa gas, hệ thống máy bơm, máy khò và các thiết bị khác.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh: NT

Toàn bộ số tem, niêm màng co này đều là giả, các kho chứa, cơ sở sang chiết không có giấy phép và cũng không được bất kỳ công ty gas chính hãng nào ủy quyền.

Công an xác định nhóm này làm giả chín nhãn hiệu gas nổi tiếng, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn cháy nổ và quyền lợi người tiêu dùng.