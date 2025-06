Số thực phẩm chức năng ở bãi rác tại huyện Bình Chánh là hàng giả 10/06/2025 15:18

(PLO)- Công an xác định số thực phẩm chức năng bị đổ, đốt bỏ ở huyện Bình Chánh là hàng giả, mua từ hệ sinh thái của công ty đã bị Bộ Công an khởi tố từ năm ngoái.

Ngày 10-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đang làm việc với nhiều người liên quan trong vụ đổ bỏ thực phẩm chức năng tại bãi rác ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Trước đó, ngày 6-6, PC03 phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) và Công an xã Phong Phú kiểm tra khu đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, phát hiện nhiều điểm có dấu vết tiêu hủy thực phẩm chức năng.

Đốt hàng nhưng gặp trời mưa

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu gom được hơn 3.000 hộp thực phẩm chức năng các loại, với 95 nhãn hiệu khác nhau như Pharvita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C… Nhiều sản phẩm còn nguyên tem, bao bì, hạn sử dụng đến năm 2027–2028. Diện tích khu vực tiêu hủy khoảng 20 m², có dấu hiệu bị đốt dở dang.

L chỉ địa điểm bỏ, đốt số thực phẩm chức năng. Ảnh: CA

Công an truy xét, xác định người trực tiếp đốt số hàng là NML (32 tuổi, ngụ xã Phong Phú).

L khai, khoảng 11 giờ ngày 28-5 được một người tên P giới thiệu dọn kho cho người quen. Sau đó, L được một người đàn ông tên NPS (36 tuổi, ngụ quận 12) gọi điện, thuê mang hàng đi tiêu hủy.

Từ ngày 28-5 đến 3-6, L nhận hàng từ xe tải do tài xế tên C chở tới nhà, gồm 80 thùng carton chứa vỏ hộp và 167 thùng chứa thực phẩm chức năng.

Sau đó, L đem số hàng trên đến bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh để đốt. Tuy nhiên, do trời mưa, hàng không cháy hết, để lại dấu vết khiến cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi hoàn tất, L được ông S chuyển khoản 7 triệu đồng.

C bên trái được xác định là tài xế chở số hàng bằng xe tải đến giao cho L đi tiêu hủy. Ảnh: CA

Công an xác định người chở hàng đến giao cho L là TVC (34 tuổi, quê Quảng Ngãi). Tài xế này khai chở năm chuyến hàng từ phường Đông Hưng Thuận, quận 12 đến nhà L ở xã Phong Phú và được ông S chuyển khoản 7,2 triệu đồng. C cho biết không biết hàng hóa là gì do đã được đóng thùng và dán kín.

Hàng giả mua từ hệ sinh thái công ty bị Bộ Công an khởi tố

PC03 xác định người tổ chức tiêu hủy số hàng là NPS, giám đốc Công ty TNHH SKXNC (quận 12). Ông này thừa nhận nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và một trang bán thuốc sỉ.

Nguồn gốc số thực phẩm chức năng bị tiêu hủy được xác định do ông S mua lại từ ĐVA (44 tuổi) – đại diện Công ty cổ phần liên doanh VP, trụ sở ở Hà Nội, có chi nhánh tại quận 12.

Sau khi được cung cấp danh mục khoảng 100 mặt hàng và các tệp tài liệu kèm theo, ông S ký hợp đồng với hai công ty phân phối gồm Công ty cổ phần dược phẩm MU và Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh M.

Công an ban đầu xác định từ giữa năm 2023 đến nay, ông S mua khoảng 150 loại sản phẩm, tổng giá trị 20 tỉ đồng.

Công an thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng. Ảnh: CA

Ông S cho rằng không hề biết số hàng là giả. Đến cuối tháng 4-2025, khi xem tin thời sự, ông S phát hiện hai công ty trên bị Bộ Công an điều tra về hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả nên sợ bị xử lý, ông đã thu hồi một phần sản phẩm và thuê người tiêu hủy để tránh bị phát hiện.

Lô hàng này có trị giá khoảng 500 triệu đồng.