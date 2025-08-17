Xác minh vụ tài xế xe công nghệ bị người đi xe máy đánh gãy sống mũi 17/08/2025 21:10

(PLO)- Sau khi té ngã trước đầu ô tô trên đường Trường Chinh, người đàn ông đã lao vào tấn công tài xế xe công nghệ khiến nạn nhân gãy sống mũi, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17-8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đi xe máy té ngã ngay trước đầu một ô tô. Sau đó, người đi xe máy lao vào tấn công vào mặt nam tài xế lái ô tô.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TP.HCM) rạng sáng ngày 17-8. Nạn nhân là anh NVT (30 tuổi, ngụ TP.HCM), tài xế lái xe dịch vụ.

Anh T cho biết khi đang chở khách lưu thông đến đoạn đường có rào chắn thi công, anh điều khiển ô tô đi đúng hướng dẫn sang làn đường ngược lại.

Khi ô tô đang di chuyển, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ô tô khác, rồi loạng choạng té ngã trước đầu xe anh T.

Sau cú ngã, người này bất ngờ chửi bới, lao tới đánh liên tiếp vào mặt anh T, cho rằng mình bị thương tích và xe máy hư hỏng.

Người đi xe máy đấm nhiều lần vào đầu, mặt của tài xế ô tô công nghệ. Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông tiếp tục to tiếng, đuổi theo nên anh T bỏ đi bộ một quãng. Tài xế xe máy sau đó rời đi, anh T cũng đến Công an phường Bảy Hiền trình báo. Khi đến bệnh viện cấp cứu, anh T được chẩn đoán gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Hiện Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera an ninh, lập hồ sơ truy xét người đàn ông liên quan để xử lý theo quy định.