Hai nhóm đánh nhau bằng hung khí trong đêm trên đường Phạm Văn Chí 09/08/2025 13:03

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, khiến một người bị thương.

Ngày 9-8, Công an phường Bình Tiên, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, điều tra, xử lý nhóm người hỗn chiến trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc trên đường Phạm Văn Chí.

Cụ thể, tối 4-8, tại lối đi của một tòa nhà thuộc trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên xuất hiện một nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên tụ tập. Ít phút sau, một nhóm khác cũng khoảng 10 người đi xe máy tới, hai bên xảy ra xô xát và đánh nhau dữ dội.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Một người dân cho biết, sau 21 giờ, khu vực này đã tắt đèn nên không nhìn rõ, chỉ nghe tiếng la hét và tiếng va chạm của hung khí. Sau khi xảy ra ẩu đả, nhóm đi xe máy rời khỏi hiện trường. Một thanh niên 16 tuổi bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Bình Tiên tiếp nhận tin báo, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng đã xác định nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, triệu tập làm việc và thu giữ một số hung khí, phương tiện liên quan.

Theo người dân, hai nhóm này không quen biết nhau, nguyên nhân mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc “nhìn đểu”.

Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.