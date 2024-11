Công an truy xét 2 nhóm hỗn chiến trên đường Phạm Văn Đồng 25/11/2024 11:13

(PLO)- Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra, truy xét hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường Phạm Văn Đồng.

Ngày 25-11, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra, truy xét nhóm người hỗn chiến bằng vỏ chai bia gây náo loạn trên đường Phạm Văn Đồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối ngày 24-11 trên đường Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp.

Thời điểm trên, nhiều người đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Công Viên Gia định về TP Thủ Đức phát hiện hai nhóm thanh niên chửi bới, ném vỏ chai bia, bàn ghế vào nhau.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy xét. Ảnh: HT

Theo hình ảnh từ các clip lan truyền trên mạng xã hội, hai nhóm khoảng hơn 10 thanh niên tràn ra đường Phạm Văn Đồng ở cả làn xe ô tô và xe máy, tay lăm lăm hung khí.

Sau hơn 10 phút, hai nhóm thanh niên rời đi để lại nhiều mảnh vỡ thủy tinh, đồ vật trên mặt đường Phạm Văn Đồng. Vụ việc khiến thực khách ở một số quán gần đó và người đi đường hốt hoảng.

Nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông trên làn xe máy phải dừng lại, quay xe chạy ngược chiều băng qua làn đường sắt tránh bị vạ lây.

Công an phường 1 và Công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt phong tỏa, kiểm tra hiện trường để phục vụ truy xét.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường 1, quận Gò Vấp cho biết đã được Công an phường 1 đã báo cáo về vụ việc. Thông tin ban đầu do mâu thuẫn giữa hai nhóm khách ở hai quán cà phê chứ không phải quán nhậu. Vụ xô xát không có ai bị thương, hiện công an đang điều tra làm rõ.