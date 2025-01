Khởi tố nữ giám đốc lập nhiều công ty để xuất hoá đơn khống 23/01/2025 15:17

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện bắt tạm giam đối với ba bị can liên quan đến các tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Theo đó, từ ngày 30-12-2024, qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, quận Cẩm Lệ) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.

Ngọc Thanh bị cơ quan công an bắt giữ và khám xét nơi ở. Ảnh: MT.

Từ năm 2022 đến năm 2024, Thanh đã dùng hàng trăm hoá đơn khống để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi này, Thanh thuê nhiều người thân quen lập các công ty để xuất hoá đơn khống. Đồng thời, liên hệ mua hoá đơn khống từ các công ty ma khác.

Lê Anh Tuấn nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: MT.

Từ các tài liệu có được, tối 22-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội in, phát hành trái phép hóa đơn và tội trốn thuế.

Bị can Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi, quận Hải Châu) bị bắt về tội in, phát hành trái phép hóa đơn và Lê Anh Tuấn (34 tuổi, quận Liên Chiểu) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.