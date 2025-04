Nam thanh niên 8 ngày 9 lần đi cắt trộm dây điện 02/04/2025 17:18

Ngày 2-4, Công an xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã bắt giữ Đinh Quốc Hoàng (27 tuổi; ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 28-3, tại ấp Kênh Giữa, xã Nhơn Ninh, người dân phát hiện một nam thanh niên đang trộm dây điện. Khi bị truy hô, người này lập tức lên xe máy bỏ chạy.

Hoàng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Nhơn Ninh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác định Hoàng đã thực hiện hành vi phạm tội.

Khám xét tại hiện trường và nơi lưu trú của Hoàng, công an thu giữ 28,4 mét dây điện các loại cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng thừa nhận trong khoảng thời gian từ ngày 20-3 đến 28-3, Hoàng đã thực hiện 9 vụ trộm dây điện tại các xã Tân Bình, Nhơn Ninh, Tân Ninh và Tân Thành (thuộc huyện Tân Thạnh). Mục đích của những vụ trộm này là để có tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.