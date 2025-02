Tái diễn tình trạng trộm cắp dây điện chiếu sáng trên cao tốc Liên Khương - Prenn 27/02/2025 19:53

(PLO)- Sau khi đơn vị quản lý khắc phục tình trạng mất điện do bị cắt trộm dây điện chiếu sáng trước đó, tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn lại tiếp tục bị kẻ xấu phá hoại.

Ngày 27-2, đại diện Công ty TNHH Hùng Phát – đơn vị quản lý, vận hành cao tốc Liên Khương - Prenn, cho biết hệ thống chiếu sáng trên cao tốc này vừa bị kẻ gian cắt trộm thêm một lần nữa.

Theo đơn vị quản lý, thời gian qua, đơn vị đã hoàn tất việc sửa chữa hệ thống chiếu sáng từ nút giao Liên Khương đến đèo Prenn theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đến đêm 21-2, tại đoạn đường gom dân sinh bên trái cao tốc, khu vực Km 204+00 gần vòng xoay Liên Khương (huyện Đức Trọng), kẻ gian đã lấy cắp khoảng 70m dây điện cấp nguồn tại ba trụ điện. Hậu quả khiến một đoạn đường dài khoảng 1.150m bị mất điện chiếu sáng.

Kẻ gian cắt trộm dây điện trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: Võ Tùng

Tình trạng kẻ gian cắt trộm dây điện trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn đã xảy ra nhiều lần, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trước vấn đề này, Công ty TNHH Hùng Phát đã đề nghị cơ quan chức năng huyện Đức Trọng hỗ trợ điều tra và xử lý người có hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông.

Một đoạn cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: Võ Tùng

UBND huyện Đức Trọng đã ban hành văn bản yêu cầu Công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, thị trấn Liên Nghĩa cùng Công ty TNHH Hùng Phát để nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cao tốc Liên Khương - Prenn dài hơn 19km, nối từ chân đèo Prenn đến vòng xoay Liên Khương.

Tuyến đường được đưa vào sử dụng từng đoạn từ năm 2008, đóng vai trò quan trọng trong kết nối TP Đà Lạt với sân bay Liên Khương và các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng.