Nam thanh niên đánh người sau va quẹt giao thông giải thích 'do đang chở vợ có thai' 02/04/2025 17:03

(PLO)- Sau khi bị cơ quan chức năng mời làm việc, nam thanh niên đánh người sau va quẹt giao thông ở Huế giải thích do đang chở vợ có thai nên lo lắng dẫn đến không kiểm soát được hành vi của mình.

Ngày 2-4, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đã phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ xác minh làm rõ vụ việc nam thanh niên đánh người sau va quẹt giao thông xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ.

Nam thanh niên giải thích lý do đánh người sau va quẹt giao thông vì lo lắng do đang chở vợ có thai dẫn đến không kiểm soát được hành vi.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 31-3, tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy 75H1-182.02 và xe máy 75H1-667.43.

Sau khi 2 xe va chạm, người điều khiển xe mô tô 75H1-667.43 đã có hành vi dùng chân đạp, dùng tay đánh vào người điều khiển xe 7H51-182.02 đồng thời có những lời nói đe dọa khác.

Vụ việc được camera giám sát hành trình của phương tiện phía sau ghi lại, sau đó đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân đã tỏ ra bức xúc.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng CSGT Công an TP Huế đã phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ xác minh, làm rõ danh tính chủ phương tiện 75H1-667.43 là Phạm Quang (23 tuổi, ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) và mời người này đến trụ sở công an để làm rõ hành vi.

Qua làm việc, Quang đã thừa nhận hành vi của mình. Quang cho hay do đang chở vợ có thai nên khi xảy ra va chạm giao thông vì quá lo lắng sợ ảnh hưởng đến an toàn của vợ nên đã không kiểm soát được hành vi.

Anh Quang đã xin khắc phục hậu quả thiệt hại do bản thân gây ra đối với ông Huỳnh Năm (chủ phương tiện 75H1-182.02).

Ông Năm cho biết, do đang vội đưa cơm trưa cho vợ điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế nên đã không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông dẫn đến va chạm, rất may không xảy ra thương tích và thiệt hại về tài sản cho anh Quang cũng như người đi đường.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền.