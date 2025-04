Công an thông tin vụ sau tai nạn chết người xe bị nổ lốp vẫn bỏ chạy qua 3 huyện 05/04/2025 18:07

(PLO)- Sau khi gây nhiều vụ tai nạn làm ba người thương vong, xe nổ lốp trước, Thủy vẫn lái xe bỏ chạy. Hiện công an đã khởi tố vụ án và bắt giữ Thuỷ.

Chiều 5-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ nghi phạm và khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với vụ tài xế gây tai nạn giao thông sau đó lái xe ô tô bỏ chạy đêm 4-4.

Trần Xuân Thủy bị bắt giữ.

Theo đó, nghi can là Trần Xuân Thủy (42 tuổi, trú xóm 10, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)- người điều khiển xe BKS: 37A-482.52 đêm 4-4 đang bị tạm giữ hình sự.

Như đã đưa tin, tối 4-4, ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) thấy ô tô nhãn hiệu Mitsubishi 37A-482.52 dù đã bị tai nạn vỡ lốp trước vẫn chạy nhanh trên đường. Quá trình xe chạy phát lửa từ bánh trước. Nhiều người hốt hoảng tìm cách tránh chiếc xe này. Người dân cùng cơ quan chức năng đã chặn, bắt giữ tài xế Thủy.

Xe của Thủy điều khiển gây tai nạn đau lòng, nổ lốp trước vẫn bỏ chạy.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, chiều tối hôm qua (4-4), Thủy điều khiển chiếc xe nêu trên và xảy ra tai nạn giao thông va chạm với một xe ô tô khác đậu bên lề đường liên xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Sau khi gây tai nạn, Thủy chạy xe rời khỏi hiện trường. Quá trình bỏ trốn, Trần Xuân Thủy tiếp tục điều khiển phương tiện hướng về TP Vinh và tông trúng xe đạp của bà Nguyễn Thị Bắc (trú xã Nghi Liên, TP Vinh) làm bà Bắc bị thương nặng.

Chưa dừng lại ở đó, Thủy vẫn chạy xe “như điên” lên quốc lộ 46B (huyện Hưng Nguyên) rồi tông trúng xe máy của chị Đinh Thị Phương (trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) làm chị Phương bị thương.

Tiếp đó, xe ông Thủy tông trúng xe gắn máy của anh Nguyễn Đức Thịnh (trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chạy phía trước làm anh Thịnh tử vong tại chỗ.

Công an đang tạm giữ chiếc xe của Thủy điều khiển.

Thủy chỉ dừng xe khi đã chạy qua TP Vinh và ba huyện, bị bắt giữ tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Thủy là 0.979mg/lít khí thở.

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và đang tạm giữ Thủy để phục vụ công tác điều tra.