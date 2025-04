Nóng: Khởi tố người mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam 05/04/2025 23:28

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người mẹ sát hại con ruột để trục lợi bảo hiểm.

Tối 5-4, Công an tỉnh Quảng Nam phát thông tin thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Công an khởi tố người mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: CA

Theo công an, kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu NVH (sinh năm 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định Na đã có hành vi sát hại cháu H, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip, video live stream Công an tỉnh Quảng Nam đến nhà bà N làm việc. Sau đó, cơ quan chức năng đưa người phụ nữ này lên ô tô đi, cùng lực lượng công an.

Liên quan vụ việc, ngày 4-4, ông TĐT (anh ruột của bà N) cho biết, năm 2021, con trai út của bà N (sinh năm 2019) mất, hơn 1 năm sau đứa kế út (sinh năm 2017) cũng qua đời. Trùng hợp, cả hai cháu con bà N đều mất vào buổi tối và cùng bị ngã vào nước.