Người nhà lên tiếng về tin đồn 'mẹ sát hại 2 con ruột trục lợi bảo hiểm'

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip, video livestream kèm thông tin chưa được kiểm chứng về việc người phụ nữ tên TTTN ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sát hại 2 con ruột để trục lợi bảo hiểm nhân thọ.

Theo nội dung các clip, video livestream, Công an tỉnh Quảng Nam đến nhà bà N làm việc, sau đó đưa người phụ nữ này lên ô tô đi cùng lực lượng công an.

Ngày 4-4, ông TĐT (anh ruột của bà N) cho biết, bà N làm lao động tự do. Khoảng 5 năm trước, chồng bà N mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại 4 con nhỏ.

Năm 2021, con trai út của bà N (sinh năm 2019) mất, hơn 1 năm sau đứa kế út (sinh năm 2017) cũng qua đời. Trùng hợp, cả hai cháu con bà N đều mất vào buổi tối và cùng bị ngã vào nước. Công an khám nghiệm mổ tử thi.

"Thời điểm hai cháu mất, tôi đi làm xa không có ở địa phương nên không rõ cụ thể, chỉ nghe kể lại như vậy", theo ông T.

Anh trai bà N bác bỏ thông tin 4 con của bà N của 4 người chồng như thông tin mạng xã hội lan truyền.

Cũng theo ông T, mấy ngày trước, công an mời bà N lên làm việc. Đến ngày 3-4 thì đến nhà bà N và vụ việc được người dân hiếu kỳ đến xem, ghi lại clip, phát video livestream.

Ông T là người có mặt ở nhà và ký biên bản, chứng kiến công an khám xét, công an có thu thập một số vật dụng, tài liệu.

Đến nay, gia đình ông T vẫn chưa nhận thông báo từ cơ quan công an liên quan đến việc bắt giữ hay khởi tố bà N.

"Tuy nhiên, nhiều người đã đăng tải thông tin lên trên mạng xã hội làm ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. Hiện thông tin chưa rõ ràng nhưng các trang mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh làm gia đình tôi chịu rất nhiều áp lực"- ông T nói.

Một người hàng xóm của bà N cho biết, bà N là người sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Bình thường, bà N hay đi xa, chỉ có 2 con lớn đang học lớp 7 và 11 ở nhà.

Liên quan vụ việc, chiều 3-4, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam gọi hỏi, mời ông NBH lên làm việc do có hành vi livestream vụ việc lên mạng xã hội Facebook.

Tại công an, ông NBH thừa nhận là người đầu tiên livestream và tán phát thông tin sai sự thật nêu trên. Ông N.B.H thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông NBH đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ ngay lập tức những tin bài vi phạm.