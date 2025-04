Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vụ xô xát gây xôn xao mạng xã hội 01/04/2025 16:33

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam thông tin ban đầu vụ xô xát tại quán hớt tóc ở TP Hội An gây xôn xao dư luận.

Chiều 1-4, Công an tỉnh Quảng Nam có thông tin ban đầu về vụ xô xát tại quán hớt tóc ở TP Hội An gây xôn xao dư luận.

Theo đó, tối 29-3, Công an phường Thanh Hà tiếp nhận tin báo từ ông Tôn Thất Tâm về vụ việc xô xát, gây mất an ninh trật tự xảy ra tại phường Thanh Hà, TP Hội An.

Hiện trường vụ xô xát tại quán hớt tóc ở TP Hội An. Ảnh: CA

Qua làm việc, bị hại khai ông NPB cùng 2 người khác là NĐH và TVT đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho ông Tâm và vợ là Lê Thị Ngọc Tứ.

Ngoài ra, nhóm người nói trên còn đập phá một số tài sản trong quán hớt tóc mà vợ chồng ông Tâm đang thuê để kinh doanh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Thanh Hà đã khẩn trương triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, báo thông tin cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh cử lực lượng phối hợp điều tra làm rõ.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Thanh Hà, nhóm người trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh người và làm thiệt hại tài sản tại quán hớt tóc của vợ chồng ông Tâm.

Công an phường Thanh Hà đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật và sẽ thông tin kết quả điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, từ ngày 31-3, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip nhóm người đến quán hớt tóc nói chuyện. 1 trong 3 người đàn ông liên tục chỉ tay, nói to. Sau đó người này cầm vật cứng ném vào người phụ nữ, may mắn không trúng chị này.

Sau khi đăng tải, clip được cộng đồng mạng quan tâm bình luận, chia sẻ với tốc độ "chóng mặt".

Công an phường làm việc với nhóm người liên quan. Ảnh: CA

Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin chưa chính xác liên quan đến vụ việc, người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin chính thống, không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự.

Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng khi chưa có kết luận từ các cơ quan chức năng để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra cũng như tình hình an ninh trật tự địa phương.