Cứu kịp thời 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển 04/04/2025 17:28

(PLO)- Trong lúc đánh cá ngoài biển, tàu cá của ngư dân bị chìm, lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã kịp thời cứu 3 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Ngày 4-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giao Long vừa cứu hộ thành công 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển.

Trước đó, vào 7 giờ sáng ngày 4-4, nhận được tin báo của ngư dân về việc tàu đánh cá KG-93633-TS hiệu Trường Phát, gặp nạn bị chìm trên biển ở vị trí cửa sông Cửa Đại. Trên phương tiện lúc này có 3 ngư dân đang gặp nguy hiểm.

3 ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển được lực lượng cứu hộ an toàn. Ảnh: BĐBP

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ, huy động một tàu đánh cá trong đội tìm kiếm cứu nạn trên biển ra ứng cứu được 3 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Quân y đơn vị đã thăm khám, động viên tinh thần, chăm sóc 3 ngư dân gặp nạn, hiện tại sức khoẻ ổn định.

Theo cơ quan chức năng, tàu cá gặp nạn trên do ông Võ Minh Khởi (ngụ Vĩnh Lộc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ phương tiện, nguyên nhân tàu cá bị chìm do sóng to, gió lớn, tàu cá bị nước phá gây chìm tàu.