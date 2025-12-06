Bắt giữ đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Chiều 6-12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Thái là người lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico trong lúc cô tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên rạng sáng cùng ngày.
Theo trình báo, chiếc túi chứa thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng và nhiều tài sản cá nhân khác.
Nhận tin báo, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã truy xét, thu giữ toàn bộ tang vật và trao trả cho nạn nhân.
Hoa hậu Mexico gửi lời cảm ơn lực lượng Công an Việt Nam vì sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm, giúp cô cảm thấy an tâm khi làm việc tại Đà Lạt.