Trộm túi xách chứa laptop, nam thanh niên bị bắt giữ sau vài giờ 05/08/2025 14:52

(PLO)- Công an phường Gia Định phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM truy xét nam thanh niên trộm túi xách chứa laptop sau vài giờ gây án.

Ngày 5-8, Công an phường Gia Định, TP.HCM lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý Đặng Ngọc Trung (28 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, sáng 4-8, Trung điều khiển xe máy mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phan Văn Hân, hướng từ đường Điện Biên Phủ về Xô Viết Nghệ Tĩnh.

TP.HCM: Trộm túi xách chứa laptop, nam thanh niên bị bắt sau vài giờ. Ảnh: CA

Khi đến trước một cửa hàng thuốc tây Pharmacity (thuộc phường Gia Định), Trung phát hiện xe máy của chị PDAT (30 tuổi) dựng trước cửa, không có người trông coi, trên xe có treo một chiếc túi xách.

Quan sát thấy sơ hở, Trung nảy sinh ý định trộm cắp. Người này điều khiển xe chạy qua lại nhiều lần, rồi tiếp cận, nhanh chóng lấy túi xách treo trên xe của chị T và nhanh chóng rời đi.

Sau khi gây án, Trung đem túi xách về nhà tại phường Thạnh Mỹ Tây để cất giấu. Bên trong túi có một laptop.

Nhận tin báo, Công an phường Gia Định phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đến hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác của PC02 và Công an phường Gia Định đã xác định được nghi phạm, tiến hành kiểm tra, mời Trung về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi trộm cắp. Người này khai định mang chiếc laptop đi bán lấy tiền tiêu xài, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất.