Bắt nhanh thanh niên giật túi xách của phụ nữ giữa ban ngày 16/07/2025 20:50

(PLO)-Nam thanh niên 19 tuổi cùng đồng phạm giật túi xách phụ nữ giữa đường ở Lâm Đồng bị công an bắt chỉ sau vài giờ gây án.

Ngày 16-7, Công an xã Tánh Linh phối hợp Công an xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng, bắt giữ Hoàng An Khang (19 tuổi, ngụ xã Đồng Kho) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Hoàng An Khang bị công an bắt giữ

Trưa cùng ngày, chị Trần Thị Minh T (44 tuổi) đang đi làm về thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật túi xách tại khu vực giáp ranh giữa xã Tánh Linh và xã Đồng Kho rồi tẩu thoát.

Chiếc xe thanh niên sử dụng để gây án

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tánh Linh huy động lực lượng, chia thành nhiều tổ tiến hành truy bắt, trích xuất camera, đồng thời phối hợp công an các xã giáp ranh để truy xét nghi phạm.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, công an xác định được nghi phạm là Khang và một người đi cùng tên thường gọi là Tí (chưa rõ lai lịch).

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Khang vừa quay về địa phương thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là xe máy 86B2-317.96.

Khai với công an, Khang cho biết đã cùng đồng phạm tháo biển số xe, lang thang khắp các xã để tìm người sơ hở nhằm cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.