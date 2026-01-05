Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên quốc lộ 47B, 2 người thương vong 05/01/2026 13:46

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 47B (đoạn Nghi Sơn – Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) giữa 3 xe ô tô khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Trưa 5-1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại km 31+600 đường quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27, xã Thọ Ngọc xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang BKS 36H-046.98 do tài xế Phạm Văn Xuân (36 tuổi, ngụ huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) điều khiển, trong quá trình lưu thông đã va chạm với xe ô tô đầu kéo mang BKS 36H-046.03/36R-021.32 do Phạm Văn Tuyến (31 tuổi, ngụ xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục lao tới, tông vào xe ô tô con mang BKS 36A-793.33, do anh LVH (31 tuổi, ngụ xã Quảng Bình, Thanh Hóa) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: PCCC cung cấp

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh LVH tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu và 3 xe ô tô trong vụ việc bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, do lái xe ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định, đồng thời lái xe ô tô đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông nêu trên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.