Giao cấu làm bé gái dưới 16 tuổi sinh con, một thanh niên bị khởi tố 05/01/2026 17:21

(PLO)- Bé gái dưới 16 tuổi ở Đồng Tháp đến bệnh viện sinh con. Bệnh viện thấy có dấu hiệu tội phạm nên báo công an và sau đó một thanh niên 20 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 5-1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thái (20 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, Đồng Tháp) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tiếp nhận một bé gái tên Y (dưới 16 tuổi) đến sinh con. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên bệnh viện đã chuyển thông tin đến cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Thanh niên ở Đồng Tháp bị bắt tạm giam vì giao cấu làm bé gái dưới 16 tuổi sinh con.

Qua điều tra, công an xác định Thái là người thực hiện hành vi giao cấu khiến em Y có thai và sinh con.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.