Thực hư thông tin CSGT đạp xe khiến người dân té gãy chân

04/01/2026 19:07

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định hai người dân không đội mũ bảo hiểm, khi thấy cảnh sát đã quay xe bỏ chạy rồi tự té bị thương. Không có việc CSGT đạp té như thông tin trên mạng.

Ngày 4-1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về bài viết trên mạng xã hội cho rằng CSGT đạp xe khiến người dân bị té.

Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết có nội dung hai người đi làm rẫy về bị CSGT đạp té xe. Trong đó, một người bị gãy chân, phải mổ gấp.

Trích nội dung bài viết: “Anh rể mình bị rất nặng, hiện tại đang chuyển lên bệnh viện tỉnh, bị gãy chân, phải mổ gấp”.

Trước thông tin trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh và xác định người đăng bài viết đang ở TP.HCM.

Theo xác minh, khoảng 11 giờ ngày 4-1, Y Hin Niê (18 tuổi) điều khiển xe máy chở Y Ninh Ênuôl (39 tuổi) trên đường liên thôn thuộc buôn Kang, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Cả hai người này không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy CSGT, cả hai quay xe bỏ chạy nên tự té vào hàng rào dẫn đến bị thương.

Hiện anh Y Ninh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Công an xã Ea Knuếc đang lấy lời khai của Y Hin để làm rõ vụ việc.