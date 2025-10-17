Bắt khẩn cấp 2 người chặn xe cảnh sát giao thông, quay clip đăng lên mạng 17/10/2025 12:23

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp hai người có hành vi chống người thi hành công vụ, chặn xe CSGT rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Ngọc Thạch (52 tuổi) và Lê Hữu Quang (43 tuổi, cùng ngụ xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Thạch và Quang để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA.

Trước đó, chiều 15-10, ông Thạch điều khiển ô tô bán tải 93C-169.74 chở ông Quang lưu thông trên quốc lộ 19.



Khi qua phường An Khê, tỉnh Gia Lai, ông Thạch thấy ô tô 81A-003.43 của lực lượng CSGT đang đậu bên đường liền đến dùng điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Khi xe CSGT thông chạy đến Trung tâm Y tế An Khê làm nhiệm vụ, ông Thạch tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo gây sự và năm lần ép, chặn đầu xe, chửi bới lực lượng chức năng, tự ý mở cửa rút chìa khóa ô tô 81A-003.43.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, giao thông khu vực này bị ùn tắc kéo dài.

Sự việc khiến ách tắc giao thông kéo dài.

Ngay sau đó, Công an phường An Khê triển khai lực lượng đến hiện trường, lập biên bản sự việc và đưa hai người này cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.