TP.HCM: CSGT xác minh vụ nam thanh niên dùng thanh sắt đập vỡ kính xe tải trên đường 02/08/2025 19:58

(PLO)- Công an xác minh clip thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ dùng thanh sắt đập vỡ kính chiếu hậu xe tải trên đường Lê Quang Đạo.

Ngày 2-8, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh vụ việc một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ hành hung tài xế và đập phá kính chiếu hậu xe tải.

Trước đó, qua theo dõi các trang mạng xã hội, đơn vị phát hiện clip dài khoảng 25 giây ghi lại hình ảnh một người mặc đồng phục xe ôm công nghệ dùng thanh sắt đập vỡ kính chiếu hậu bên trái của một xe tải.

Tài xế xe tải làm việc với cơ quan chức năng tại Công an xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT An Sương đã phối hợp cùng Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe tải trong clip và mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế xe tải là anh NVT (29 tuổi, ngụ xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) cho hay vụ việc xảy ra lúc 13 giờ 10 ngày 1-8, khi anh điều khiển xe tải 51C-81… lưu thông trên làn hỗn hợp đường Lê Quang Đạo, hướng từ cầu An Hạ về vòng xoay An Sương.

Khi đến trước địa chỉ 70/9 Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, xe của anh T bị một người điều khiển xe máy mặc đồng phục xe ôm công nghệ chặn đầu vì cho rằng xe tải đã ép đường. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát nhưng được người dân can ngăn.

Sau đó, khi xe tải di chuyển được khoảng 200 m, người mặc áo xe ôm công nghệ tiếp tục đuổi theo, chặn đầu và dùng thanh sắt đập vỡ kính chiếu hậu bên trái xe tải rồi rời khỏi hiện trường. Tài xế T không trình báo sự việc mà tự thay kính chiếu hậu.

Hiện, Công an xã Xuân Thới Sơn và Đội CSGT An Sương đang xác minh, làm rõ vụ việc.