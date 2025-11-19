Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái kẹt trong đống đất đá sạt lở 19/11/2025 20:36

(PLO)- Lực lượng cứu hộ Lâm Đồng vừa giải cứu thành công bé gái bị kẹt trong vụ sạt lở tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Đêm 19-11, UBND phường Xuân Trường- Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đất đá từ taluy bất ngờ đổ ập xuống căn nhà của người dân trên một con hẻm đường Hùng Vương làm bé gái 8 tuổi bị kẹt trong buồng nhà vệ sinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ taluy dương đổ ập xuống nhà dân trong con hẻm thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Lúc này, nhiều người trong căn nhà kịp chạy ra ngoài thoát thân, riêng bé gái 8 tuổi bị kẹt lại trong buồng nhà vệ sinh.

Đưa bé gái thành công ra khỏi hiện trường vụ sạt lở

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ huy động người, phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 19h20, bé gái được công an giải cứu, đưa ra ngoài an toàn, giao cho gia đình chăm sóc.

Được biết, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, hỗ trợ người dân dọn dẹp đất đá, đảm bảo an toàn.

Từ chiều tối nay, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm nhiều tuyến đường, khu dân cư tại Đà Lạt ngập cục bộ, có nguy cơ sạt lở đất.